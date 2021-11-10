В Киеве объявили приговор нелюдям, которые убили мужчину и отрезали палец с каблучком у его подруги
Преступников надолго отправили за решетку. Фото из отвергнутых источников
Печерский райсуд столицы вынес приговор двум подонкам, которые ради смартфонов и перстня убили 48-летнего Михаила и изуродовали его подругу Ларису. К сожалению, женщина не дожила до этого момента. Не выдержало сердце…
Однако Лариса, которой изверги отрезали пальца, поскольку не могли снять с него золотое кольцо, успела предоставить исчерпывающие сведения о нападающих. Они убили мужчину только за то, что он пытался защитить женщину. Несмотря на непризнание вины обоими преступниками, коллегия Печерского райсуда согласилась со всеми доказательствами обвинения и отправила одного изверга за решетку на 10 лет, другого — на 15. Но обо всем по очереди. произошел в декабре 2019 года в давно отселенном общежитии на Лабораторном переулке на Печерске. Здание давно облюбовали бездомные разного пошиба. Впрочем, далеко не все из них сами выбрали себе такую жизнь. Погибший Михаил несколько лет назад жил в Одессе, был женат, но расстался, тяжело переживал и в конце концов переехал в Киев.
В столице ему удалось устроиться на работу только дворником, а жить пришлось в руинах. Бывало, выпивал, но оставался человеком, никого не обижал, добросовестно работал и верил, что все наладится. К той же в его жизни появилась Лариса. Она была старше Михаила на четыре года, но, пожалуй, единственным человеком, кому он был неравнодушен.
«Лариса часто приходила к нему, приносила продукты. Много времени они проводили вместе. Никого не обижали, жили своей тихой жизнью», — рассказала «Вечернему Киеву» спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Однажды Михаил познакомился с двумя мужчинами, которые время от времени ночевали в покинутом общежитии на Печерске. Ведь они казались такими же он отверженными, которым просто не повезло в жизни. Во время застолья дворник познакомил с новыми друзьями и Ларису. В отличие от других жителей заброшенного здания, женщина была ухожена. Более того, у подруги дворника были смартфоны «Apple Ipnone» и «Samsung», а еще золотое кольцо на пальце. Поэтому новые знакомые, которые оказались бывшими уголовниками, хорошо запомнили, где при необходимости смогут получить легкую добычу. Вскоре такая необходимость у них появилась.
Как рассказал «Вечернему Киеву» прокурор Печерской окружной прокуратуры Андрей Ткач, который поддерживал обвинение в Печерском суде, мужчины изрядно выпили, но этого им показалось мало. Денег еще на одну бутылку водки у них не было, так что долго не мудрствовали, как решить эту проблему. Придя к Ларисе и Михаилу, мужчины стали требовать отдать им каблучку и телефоны, однако те категорически отказались это делать. Тогда один из нападавших начал избивать женщину по голове.
«Лариса испугалась, пыталась снять кольцо, однако палец отек и украшение не снималось. Разбойники разозлились и начали избивать женщину еще сильнее. Михаил пытался защитить подругу, однако один из нападавших взял кусок оконной деревянной рамы, валявшейся на полу, и несколько раз ударил его по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем разбойники занялись женщиной. Один держал ее за плечи, а другой отрезал ножом палец с каблучкой», — рассказал подробности ужасного преступления Андрей Ткач. Не забыли отбросы забрать из сумки женщины и смартфоны. Один из нападающих продал гаджеты в подземном переходе возле станции метро «Лыбидская» за бесценок. Вычислить подозреваемых удалось благодаря свидетельствам Ларисы и других жителей района. Оба мужчины были задержаны работниками уголовного розыска.
«На следственном эксперименте при участии защитников они рассказали такие детали, которые были известны только им. Однако во время судебного разбирательства обвиняемые изменили позицию и не признавали вину. Рассказывали, что Лариса якобы сама отдала им свои телефоны, чтобы они купили ей спиртное. А дворника Михаила, мол, вообще не трогали. Также они заявили, что признаться их якобы силой заставили работники полиции. Один из обвиняемых даже предоставил медицинскую справку, что во время досудебного расследования лечил грыжу в больнице», —Рассказал Андрей Ткач.
Однако уловки обвиняемых не сработали. В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели и представлены неопровержимые доказательства причастности обоих мужчин к разбойному нападению и убийству. Кроме того, суд принял во внимание следственный эксперимент при участии женщины, которая не дожила до приговора, и недавно умерла от болезни сердца, но успела существенно помочь следствию.
Поэтому нелюди надолго отправились за решетку. Как рассказала Надежда Максимец, один из них — 49-летний уроженец Николаевщины. Ранее его неоднократно осуждали за хранение наркотиков и кражи. Его приспешник — 43-летний уроженец Луганска также был частым гостем в тюрьме.
Впрочем, справедливый судебный приговор не вернет утраченных жизней двух влюбленных людей, которые были частью той неблагополучной уличной группы, которая наше общество предпочитает.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»