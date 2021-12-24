В Киеве ночью сгорели две машины и квартира
Горела квартира на улице Оноре ДеБальзака, 14. Фото: ГУДСНС в Киеве
В ночь на 24 декабря спасатели трижды выезжали на тушение пожаров в столице.
Да, из-за возгорания квартиры на Троещине пришлось эвакуировать девять жильцов дома, из которых одного ребенка. Сообщение о пожаре на улице Оноре ДеБальзака, 14, поступило спасателям в 03:26. Как оказалось, возгорание произошло в комнате одной из квартир на 17 этаже 18-этажного жилого дома.
К счастью, в охваченной пламенем квартире, никого не было. Полностью потушить огонь в комнате площадью 20 квадратных метров удалось в 04:20. В результате пожара сгорела мебель, личные вещи, бытовая техника и оконные рамы.
При тушении пожара из дома эвакуировали девять жителей
Кроме того, в ночь на 24 декабря пожарные дважды выезжали на тушение пожаров в автомобилях. Одна машина Renault Megane загорелась на улице Вискозной, 9 в Деснянском районе. Огонь успел полностью уничтожить автомобиль.
Второй автомобиль Volkswagen Passat вспыхнул на улице Андрея Малышко, 3 в Днепровском районе. Огонь уничтожил отсек двигателя и существенно повредил передние колеса и фары, лобовое стекло, салон и лакокрасочное покрытие машины. Причины возникновения обоих пожаров устанавливаются.
Между тем правоохранители выясняют обстоятельства возгорания трех гаражей на Троещине, которые вспыхнули в ночь на 23 декабря. Спасатели, тушившие огонь, нашли в одном из боксов труп мужчины.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»