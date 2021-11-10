В Киеве ночью под домом дотла сгорел престижный автомобиль
Был ли это умышленный поджог, будут выяснять следователи. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Легковик «Mercedes Benz» сгорел, словно свеча, в Голосеевском районе.
Информация о пожаре поступила столичным спасателям 10 ноября о полудня во вторую ночь. На стоянке во дворе 23-этажного жилого дома на Феодосийской улице, 2-Л, загорелась машина.
За полчаса пожарные потушили горящий, как факел, автомобиль. Впрочем, огонь успел полностью уничтожить Mercedes Benz. Был ли это умышленный поджог, будут выяснять следователи. -9e51807.jpg» alt=»В Киеве ночью под домом дотла сгорел престижный автомобиль» />
Огонь полностью уничтожил «Mercedes Benz»
Так же правоохранители расследуют похожий ночной случай, недавно произошедший на 61, в Оболонском районе. Там во дворе 16-этажного дома сначала загорелся автомобиль Citroën, а затем огонь опрокинулся на две соседние машины.
Между тем полицейские Киевщины нашли и задержали двух мужчин, которые сожгли в Ирпене гараж, две машины и часть дома, в котором жил популярный TikTok-блогер Роман Грицько с женой. На допросе поджигатели признались, что действовали по заказу, но «перестарались».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»