В Киеве ночь прошла спокойно, работают магазины, аптеки, транспорт и гуманитарный штаб, Николай Поворозник
Ночь против 2 марта в городе прошла спокойнее, чем предыдущая. Киев продолжает готовиться к обороне, возводятся фортификационные сооружения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«С 8:00 там, где это возможно, начал курсировать общественный транспорт, открываются продуктовые магазины , аптеки. Следите за новостями на сайте и в телеграмм-канале КГГА, там есть вся информация о работе аптек и жизнедеятельности города»,— подчеркнул Николай Поворозник.
Он напомнил, что в Киеве работает гуманитарный штаб, который обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается. Одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.
Создана электронная платформа, через которую все, у кого есть возможность, могут приобщиться к поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, человеческие ресурсы (волонтеры).
«Очень прошу следить за информацией на наших ресурсах, поскольку для работы гуманитарного штаба необходимо большое количество волонтеров»,— сказал первый заместитель председателя КГГА.
Он напомнил, что в Киеве действует комендантская час с 20:00 до 7:00, а с 1 марта в городе полностью запрещена продажа алкогольных напитков.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»