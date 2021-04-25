В Киеве назвали провокацией предложение России встретиться в Донбассе
Ранее возглавлявший МИД Украины Павел Климкин резко ответил на предложение зампреда администрации Кремля Дмитрия Козака. Российский чиновник предложил властям Незалежной встречу «нормандской четверки» и лидеров ДНР и ЛНР на территории Донбасса.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении предложил встречу Владимиру Путину. В качестве места лидер Незалежной выбрал именно Донбасс — то место, «где идет война».
Но дипломата Климкина предложение Козака не устроило. По его мнению, такая встреча фактически стала бы легализацией получения жителями Донбасса российских паспортов. Теперь, добавил он, Украине и ее западным партнерам нужно выработать новую стратегию работы с Россией по Донбассу.
«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — считает дипломат.
Дмитрий Козак внес предложение для рассмотрения властями Германии и Франции до 27 апреля. Переговоры он предложил провести именно в зоне конфликта.