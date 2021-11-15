В Киеве «накрыли» склады с поддельным кофе, маслом и конфетами
Правохранители изъяли 160 тонн фальсифицированной продукции. Фото: Нацполиция
Делочки изготовляли в подпольных цехах оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. Маркировали товар этикетками известных брендов и продавали под видом оригинальной продукции.
Сбывали подделки через интернет-магазины, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Кроме этого, установлены факты сбыта фальсификата в соседние страны. Разоблачили «цеховиков» сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Производством и продажей фальсификата занимались 18 человек.
Как сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции, цеха и складские помещения правонарушители разместили в Киеве, Львове, Хмельницком и Киевской области. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб, причиненный правообладателям торговых марок. Правоохранители провели 44 обыска в производственных цехах, складских помещениях, офисах, автомобилях и за местами проживания фигурантов.
По результатам изъяли производственное оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тара для разлива продукции, около 40%. и 160 тонн фальсифицированной готовой продукции. Также изъяли полиграфию с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерную технику, принтеры, «черновые» записи, транспортные средства и 4,5 млн гривен.
По данному факту открыли уголовное производство по статье «Незаконное использование знака для товаров и услуг». Подпольным «цеховикам» грозит штраф от 170 000 до 255 000 гривен. Ранее правоохранители разоблачили пятерых «кофейных» дельцов, которые наладили в Киеве производство фальсифицированного кофе. Подделку также маркировали под фирменные упаковки известных мировых брендов.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»