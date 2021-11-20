В Киеве «накрыли» частных рысок, которые следили за офисными работниками
«Детективам» грозит до семи лет заключения. Фото из открытых источников
Киберспециалисты СБУ прекратили деятельность «детективного агентства», которое шпионило по заказу за людьми в Киеве и области.
Нышпорки использовали спецтехнику, которой оснащены правоохранительные органы. Агентство существовало более двух лет и оказывало «услуги» как физическим лицам, так и представителям бизнеса. Как рассказали в Главном управлении СБУ в Киеве и области, за заранее оговоренную плату «детективы» делали полное досье на бизнес-партнера или шпионили за нанятыми на работу офисными работниками.
Ниспоры документировали для клиентов телефонные разговоры абонентов мобильной связи и маршруты передвижения тех, кого им «заказали». Кроме того, устанавливали в помещениях и авто «прослушку», а также скрытые камеры видеонаблюдения.
Стоимость услуг составляла:
- печать телефонного разговора — 400 долларов;
- слежение за передвижением лица— 200$ за час;
- оборудование офиса средствами слежения за персоналом— 1000$.
Организатора «детективной конторы» задержали «на горячем» после получения им 1350 долларов за информацию, добытую незаконным путем. В ходе обысков в офисе агентства изъяли технические устройства для слежения, материалы оперативно-розыскных дел, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.