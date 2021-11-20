В Киеве «накрыли» частных рысок, которые следили за офисными работниками

magictr | 20.11.2021 | Новости | Комментариев нет

У&n «накрыли» частных сыщиков, которые следили за офисными работниками

«Детективам» грозит до семи лет заключения. Фото из открытых источников

Киберспециалисты СБУ прекратили деятельность «детективного агентства», которое шпионило по заказу за людьми в Киеве и области.

Нышпорки использовали спецтехнику, которой оснащены правоохранительные органы. Агентство существовало более двух лет и оказывало «услуги» как физическим лицам, так и представителям бизнеса. Как рассказали в Главном управлении СБУ в Киеве и области, за заранее оговоренную плату «детективы» делали полное досье на бизнес-партнера или шпионили за нанятыми на работу офисными работниками.

Ниспоры документировали для клиентов телефонные разговоры абонентов мобильной связи и маршруты передвижения тех, кого им «заказали». Кроме того, устанавливали в помещениях и авто «прослушку», а также скрытые камеры видеонаблюдения.

Стоимость услуг составляла:

  • печать телефонного разговора — 400 долларов;
  • слежение за передвижением лица— 200$ за час;
  • оборудование офиса средствами слежения за персоналом— 1000$.

Организатора «детективной конторы» задержали «на горячем» после получения им 1350 долларов за информацию, добытую незаконным путем. В ходе обысков в офисе агентства изъяли технические устройства для слежения, материалы оперативно-розыскных дел, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В Киеве накрыли частных шпильок, которые частных рысок /p>В ходе обысков изъяли технические устройства для слежки</p> <p>Задержанному сообщили о подозрении по статье «Незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации» Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет заключения. Продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников группы.</p> <p>Обнаружили подпольных «детективов» сотрудники ГУ СБУ в Киеве и области совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Недавно правоохранители задержали гражданина Болгарии, который организовал в Киеве изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также негативных ПЦР-тестов. С помощью столичного врача в электронную медицинскую систему «HELSI» вносились ложные сведения о прохождении прививки. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении «Действие».</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

Похожие записи

Об авторе

magictr