В Киеве наконец-то отсудили у застройщика земли возле музея в Пирогово
В зоне охраняемого ландшафта музея планировалось масштабное строительство, Фото из открытых источников
Почти 25 гектаров земли возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины, где строительство, вернули столичной общине.
Судебное рассмотрение дела длилось почти два года. В 2017 году коммерческая структура без всяких оснований зарегистрировала по себе права аренды на 24,5 гектара земли стоимостью 368 миллионов гривен, принадлежащих к охранной зоне музея в Пирогово.
При этом участок находится в собственности никаких решений по этой земле Киевсовет не принимал. Поэтому столичная прокуратура обратилась в суд с иском об отмене государственной регистрации прав и права аренды территории частной структурой. Фемида стала на сторону киевской общины.
«Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласившись с правовой позицией прокуратуры. При активной поддержке киевлян и журналистов мы победили в судах и теперь все вместе можем гордиться конечным результатом», — сказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, сейчас решение о возвращении земли столичной общине реально выполнено. Право аренды общества на участок прекратили и соответствующие сведения внесли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Ранее прокуратура обратилась в суд с иском об отмене государственной регистрации права собственности на трехэтажный отселенный дом на улице Вячеслава Чорновила. Коммунальное имущество мошенники «переписали» в частное общество.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»