В Киеве наградили победителей квеста «Новогодние приключения Деснянки»
В Киеве наградили победителей квеста «Новогодние приключения Деснянки»
В Деснянском районе наградили победителей квеста с элементами дополненной реальности «Новогодние приключения Деснянки».
«Кроме квест-маршрута, участники смогли установить дома виртуальную елку, станцевать со Святым Николаем, сделать селфи со Санта Клаусом и Снегурочкой и даже сесть в саны с оленями в дополненной реальности. Мы продолжим экспериментировать с дополненной реальностью и оцифровывать туристические локации Деснянского района»,— отметил Дмитрий Ратников.
Напомним, квест проходил с 19 декабря2 года по 19 января 2022 года.
Также, Ратников добавил, что реализация этого квеста стала прекрасным примером того, как местная власть может сотрудничать с бизнесом на благо района. /p>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»