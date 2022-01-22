В Киеве наградили победителей квеста «Новогодние приключения Деснянки»

magictr | 22.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киев квесту «Новогодние приключения Деснянки»

В Киеве наградили победителей квеста «Новогодние приключения Деснянки»

В Деснянском районе наградили победителей квеста с элементами дополненной реальности «Новогодние приключения Деснянки».

«Кроме квест-маршрута, участники смогли установить дома виртуальную елку, станцевать со Святым Николаем, сделать селфи со Санта Клаусом и Снегурочкой и даже сесть в саны с оленями в дополненной реальности. Мы продолжим экспериментировать с дополненной реальностью и оцифровывать туристические локации Деснянского района»,— отметил Дмитрий Ратников.

Напомним, квест проходил с 19 декабря2 года по 19 января 2022 года.

Также, Ратников добавил, что реализация этого квеста стала прекрасным примером того, как местная власть может сотрудничать с бизнесом на благо района. /p>

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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