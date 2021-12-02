В Киеве начинаются праздники зимней игрушки magictr | 02.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Щедрым на награды стал этот год для тернопольского художника Богдана Ткачика Комментариев нет | Дек 23, 2016 В столице представят художественную выставку, осмысляющую феномен «цифровой» экономики Комментариев нет | Ноя 5, 2021 Карты и запахи: на ВДНХ раскрывают смыслы украинской земли Комментариев нет | Ноя 24, 2021 Известные украинки снялись в образах славянских богинь и принцесс для арткниги Комментариев нет | Ноя 11, 2021 Об авторе magictr