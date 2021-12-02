В Киеве начинаются праздники зимней игрушки

magictr | 02.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

В&К Киеву начинаются праздники ></p> <p>Новогоднее представление. Фото Центра Украинской культуры и искусства </p> <p>4 декабря в 14:00 в Центре Украинской культуры и искусства состоится торжественное открытие XI Праздника Новогодней Игрушки.</p> <p>Посетителей будет ждать увлекательная зимняя сказка, воплощенная в Здесь будут царствовать красавицы-елки с новогодними шарами, будет радовать глаз зимняя живопись. </p> <p>Будет представлена ​​и удивительная коллекция старинной новогодне-рождественской атрибутики. Запланировано проведение мастер-классов по созданию елочных украшений. А также будет действовать любимая всеми «Зимняя Канцелярия». Вход свободный.</p> <p>Время работы выставочных залов с 1 по 28 декабря: Пн.-Пт. — 10:00 — 19:00, Сб.-Вс. — 10:00 — 18:00.</p> <p>Адрес: Украина, г. Киев, ул. Хорива, 19-В, ст. г. Контрактовая площадь (выход с метра в сторону Верхнего и Нижнего Валов).</p> <p>До новогодних праздников в Киеве организуют рождественские локации: на Софиевской, Контрактовой площадях, в Владимирском проезде и. Шевченко. </p> <p>Также во всех районах города будут установлены новогодние елки. Возле Арки рядом со стеклянным мостом на днепровских утесов пройдут специальные международные соревнования по двум зимним видам спорта, а город устроит на смотровой площадке новогоднюю локацию с елочкой. »</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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