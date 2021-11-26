В Киеве на книжном рынке расскажут об украинском периоде Ивана Бунина
Иван Бунин чувствовал непрерывную связь с Украиной и ее обитателями
Нобелевский лауреат Иван Бунин бывал в Киеве, долгое время проживал в Киеве, долгое время проживал в биографическом романе. О его украинском периоде расскажет литературовед Ольга Пугач на субботней встрече «Живая книга на Петровке».
Иван Алексеевич происходил из древнего дворянского рода Бунянских, который берет свое начало с XV века на Полтавщине.
>Октябрьскую революцию Бунин решительно и категорически не принял. Наблюдения писателя послереволюционного времени отразились в его дневнике 1918—1919 годов «Окаянные дни». 21 мая 1918 года Бунин уехал из Москвы в Одессу, здесь продолжает работать, сотрудничает в газетах, встречается с писателями и художниками. Город много раз переходил из рук в руки, менялась власть, менялись порядки. Все эти события, вероятно, отражены во второй части «Окаянных дней».
Нашел время Бунин поздравить своим творчеством и Киев; в конце сентября 1918 года в Интимном театре на литературном вечере прочитал свои новые произведения: рассказы «Сны Чанга» и «Третьи петухи». оставив Родину.
Вспоминая в романе «Жизнь Арсеньева» свои подростковые и юношеские годы, Иван Бунин писал о том, как он впервые знакомился с Киевом и влюблялся в его образ, величие и «южное гостеприимство». Разговор об «украинском периоде» Нобелевского лауреата с литературоведом Ольгой Пугач пройдет в рамках традиционной субботней встречи «Живая книга на Петровке», организуемой Фондом «Культурные новации» и издательством «Саммит-Книга». Когда: 27 ноября в 12:00
Где: книжный рынок «Петровка», книжный лабиринт «Моя книга» (ряд 39)
Вход свободный
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»