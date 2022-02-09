В Киеве на этой неделе продолжаются сезонные ярмарки. Адреса
09.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ярмарка в Голосии. Фото: Голосеевская РГА
Мясо, свежие овощи и фрукты киевляне могут купить неподалеку от собственных домов благодаря традиционным ярмаркам.
В Киеве на этой неделе продолжаются сезонные ярмарки. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
В частности, 9 февраля (среда)ярмарки проходят:
- в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- в Подольском районе — просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
10 февраля (четверг) в:
- в Голосеевском районе — ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- в Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
11 февраля (пятница)в:
- в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в¸Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе — ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартыросяна);
- в Шевченковском районе— ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
12 февраля (суббота)в:
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5.
13 февраля (воскресенье) в:
- в Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»