В Киеве на этой неделе будет морозно и снежно
В понедельник, 24 января, днем до 7 градусов мороза. Фото: «Вечерний Киев»
На этой неделе киевлян ожидают умеренные морозы, снег, гололедица и очередное колебание температур.
В понедельник, 24 января, днем от 4 до 7 градусов мороза, без существенных осадков. Дунет северный ветер 5-10 метров в секунду. В Укргидрометцентре предупреждают об гололедице на дорогах и тротуарах.
Такая же бесснежная морозная погода ожидается и во вторник, 25 января. Разве что ветер сменит направление с северного на западное, а из-за облаков выглянет солнышко. Но со среды, 26 января, и до конца недели в Киеве будет снежить. Затем юго-западный ветер принесет потепление, не обещающее ничего хорошего для метеочувствительных киевлян. В пятницу, 28 января, ожидается уже к 2 градусам тепла. -morozno-tanbspsnizhno-fd7abbc.png» alt=»В&Киеве на этой неделе будет морозно и снежно» />
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Любителям горного туризма синоптики настойчиво советуют отложить любые . Ведь в Карпатах продолжает действовать значительная снеголавинная опасность. В воскресенье, 23 января, во время прохождения туристического маршрута вблизи села Гукливый в Мукачевском районе пять человек накрыло лавиной.
К счастью, все выжили. Туристы откопались своими силами, но один человек пострадал. На помощь пришли горные спасатели, которые транспортировали мужчину в больницу.
Между тем чрезвычайники Киевщины вытащили из снеговой ловушки микроавтобус, в котором ехала 85-летняя пассажирка с плохим самочувствием.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»