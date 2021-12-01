В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале появились камеры хранения
На Центральном железнодорожном вокзале появились камеры хранения. Фото: Олег Васильев
Камеры размещены в зале ожидания вокзала.
Недавно, на Центральном железнодорожном вокзале установили автоматические камеры хранения. За пользование камерой можно рассчитаться как наличными, так и банковской картой.
Автоматические камеры хранения
Цена варьируется в зависимости от размера багажа. Сутки хранения начинаются с момента закрытия ящика. Следовательно, за сутки: маленький — 40 гривен, средний — 50 гривен, большой — 70 гривен.
Если, у пользователей возникают вопросы по поводу того, как работает камера хранения, им помогают консультанты, которые, кстати, владеют английским языком.< /p>
Разобраться в том, как работают камеры хранения помогают консультанты
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали, об истории и тайне столичного железнодорожного вокзала: как выглядел его предшественник, почему в начале прошлого столетия гостей города долгое время встречал временный деревянный барак, альт эрнативные концепции в разные времена предлагали Киеву выдающиеся архитекторы и как главный вокзал столицы приобрел современный вид?
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»