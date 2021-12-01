В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале появились камеры хранения

magictr | 01.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&Центральном Киеве ;появились камеры хранения

На Центральном железнодорожном вокзале появились камеры хранения. Фото: Олег Васильев

Камеры размещены в зале ожидания вокзала.

Недавно, на Центральном железнодорожном вокзале установили автоматические камеры хранения. За пользование камерой можно рассчитаться как наличными, так и банковской картой.

У нас показался хранение

Автоматические камеры хранения

Цена варьируется в зависимости от размера багажа. Сутки хранения начинаются с момента закрытия ящика. Следовательно, за сутки: маленький — 40 гривен, средний — 50 гривен, большой — 70 гривен.

У нас показались хранения

Если, у пользователей возникают вопросы по поводу того, как работает камера хранения, им помогают консультанты, которые, кстати, владеют английским языком.< /p>

У Киева железнодорожном вокзале появились камеры хранения

Разобраться в том, как работают камеры хранения помогают консультанты

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали, об истории и тайне столичного железнодорожного вокзала: как выглядел его предшественник, почему в начале прошлого столетия гостей города долгое время встречал временный деревянный барак, альт эрнативные концепции в разные времена предлагали Киеву выдающиеся архитекторы и как главный вокзал столицы приобрел современный вид?

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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