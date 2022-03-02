В Киеве музей Пушкина прекращает свое существование и трансформируется
Музей Пушкина в Киеве. Фото из открытых источников
Киевский музей А.С. Пушкина прекращает свое существование под этим названием и теперь он будет называться «Музей быта Киева первой половины XIX века». Таким образом музей дерусифицировался.
После украинской победы и восстановления украинских государственных границ на всех киевлян и гостей города будет ждать обновленный музей, который будет рассказывать об интересном и важном этапе украинской истории
Музей истории города Киева — мощное музейное объединение, в состав которого входят 10 филиалов, одним из которых является музей А.С.Пушкина.
Музей гордится своей коллекцией и благодарен всем, кто в разные времена способствовал ее пополнению. Среди всех меценатов и дарителей, без сомнения, ценные экспонаты передал городу коллекционер Яков Исаакович Бердичевский. Его «Пушкиниана» стала важным вкладом в создание Киевского музея Пушкина.
В музее отмечают, что этот подарок стал лишь частью большой коллекции музея. В фондах филиала содержится немало других экспонатов, которые показывают жизнь и быт Киева первой половины XIX века.
Сегодня, в дни кровавой российской войны против Украины коллектив музея занят сохранением культурного наследия. Поэтому музейщики решили заранее обнародовать свои наработки.
Музей истории города Киева долгое время находится на важном этапе трансформаций. А в музее Пушкина давно начали работу над изменением названия и созданием новой концепции экспозиции, которые точнее представят содержание коллекции этого музея. столицей 18 января.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»