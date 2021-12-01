В Киеве мужчина «заминировал» АЗС
В Киеве мужчина «заминировал» АЗС. Фото: сеть Интернет
Со стороны нарушителя, такой поступок был, как знак мести работникам автозаправочной станции.
В полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что он заменял автозаправочную станцию на улице Елены Телиги, что в Подольском районе. На место происшествия прибыли правоохранители и тщательно проверили объект и близлежащую территорию, однако не обнаружили никаких опасных веществ или устройств.
В полиции журналистам «Вечернего Киева» отметили, что подозреваемый некоторое время скрывался в Святошинском районе. Даже телефон, с которого поступил вызов о заминировании, сдал в ломбард. Свой поступок, мужчина аргументировал тем, что хотел отомстить работникам автозаправочной станции, из-за внезапного конфликта.
Фигурант не был бывшим работником АЗС или клиентом. Он не заправлял там машину, ничего не покупал, скорее всего, ни с кем и не ссорился. Кроме того, задержанный не впервые что-то «минирует». К этому инциденту, на мужчину уже было составлено 11 административных протоколов за аналогичные преступления»,— комментирует пресс-секретарь Подольского управления полиции Анна Страшок.
Также, Анна Страшок отметила, что такие преступления не являются редкостью, и чаще всего люди это делают ради забавы, не осознавая, какие могут быть последствия.
За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»