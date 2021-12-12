В Киеве мужчина угнал авто, потому что не хватило денег на проезд
Молодой человек угнал авто, потому что не хватило денег на проезд
Владелец авто «на горячем» задержал вора и удерживал до приезда полиции.
< В полицию поступил вызов от киевлянина о том, что он задержал неизвестного, завладевшего его автомобилем. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что потерпевший припарковал авто возле одного из ТЦ и отвлекся на несколько минут, оставив его открытым и с ключами внутри.
, что проходил мимо, заметил незакрытый автомобиль, сел у него и начал движение в сторону выезда. Из-за отсутствия парковочного талона он не смог быстро покинуть парковку. В этот момент заявитель заметил, как его авто выезжает со стоянки, подбежал, быстро задержал злоумышленника и позвонил в полицию.
Кроме того, задержанный находился в состоянии алкогольного спь ение. Драгер показал 0,63 промилле алкоголя в его организме. Свой поступок парень аргументировал тем, что похитил «Фиат» из-за нехватки средств на проезд домой. Фигуранта задержали, им оказался ранее не судимый 19-летний житель Белоцерковщины. «text-align:justify;»>За содеянное ему грозит от восьми до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»