В Киеве мужчина швырнул молоток в окно Верховной Рады
Действия мужчины квалифицированы как хулиганство
Столичные правоохранители задержали мужчину, который повредил окно здания парламента.
Сегодня, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной Раде территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно законодательного органа. Для документирования происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна— молоток, и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.
Уголовное производство было начато по статье «Хулиганство». Мужчине грозит от 17000 до 34 000 гривен штрафа или шесть месяцев ареста, или до пяти лет ограничения свободы. Мотивы поступка новолуния пока неизвестны. С ним сейчас общаются следователи.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»