В Киеве мужчина ограбил знакомого прямо в кафе
Событие произошло в кафе «Поворот» наБортничах. Фото: полиция Киева
Столичные следователи задержали грабителя, который выхватил из рук знакомого старый телефон и скрылся.
Так мужчина отреагировал на отказ одолжить ему деньги. Событие произошло в кафе «Поворот» на улице Лесной неподалеку от станции метро «Бориспольская». Кроме телефона, грабитель прихватил с собой еще паспорт знакомого, который лежал на столе. Мужчина вызвал полицейских, успевших догнать обидчика, когда тот мчался в направлении остановки общественного транспорта.
Грабителя поймали, когда тот мчался до остановки общественного транспорта
Грабителем оказался 39-летний уроженец Николаевщины, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконное хранение наркотиков. Мужчина снова ждет тюрьма. Теперь ему грозит до шести лет заключения. А пока что суд избрал грабителя меру пресечения — содержание под стражей.
Вещественное доказательство: сворованный телефон
А в канун Нового года столичные патрульные за «горячим следом» поймали молодых людей, которые ограбили женщину на свидании. А началось все со знакомства в одной из социальных сетей. 34-летняя женщина согласилась встретиться с новым другом.
На свидание на улицу Предславинскую, что на Печерске, мужчина пришел с товарищем. Впрочем, кавалеры оказались обычными гопниками. Один из них без лишних сантиментов ударил женщину. После чего мужчины отобрали ноутбук и скрылись.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»