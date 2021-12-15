В Киеве мужчина ограбил ломбард
Ограбление было необдуманным и импульсивным. Сначала злоумышленник попросил продавца показать смартфон с витрины, а дальше схватил товар и скрылся.
К правоохранителям поступил вызов от работника ломбарда о том, что неизвестный сбежал с неоплаченным мобильным телефоном. На указанный адрес прибыли следователи и выяснили, что в кредитное учреждение зашел парень и попросил продавца показать телефон с витрины.
Парень несколько минут рассматривал гаджет, а потом схватил смартфон и выбег из учреждения. Однако его зафиксировали камеры.
Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент преступления и установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 22-летний житель Донбасса.
Новолуние инкриминируют наказание по статье — грабеж. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве мужчина угнал авто, потому что не хватило денег на проезд.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»