В Киеве мужчина ограбил ломбард

magictr | 15.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&Киев Киеве муж ограбил ломбардОграбление было необдуманным и импульсивным. Сначала злоумышленник попросил продавца показать смартфон с витрины, а дальше схватил товар и скрылся.

К правоохранителям поступил вызов от работника ломбарда о том, что неизвестный сбежал с неоплаченным мобильным телефоном. На указанный адрес прибыли следователи и выяснили, что в кредитное учреждение зашел парень и попросил продавца показать телефон с витрины.

Парень несколько минут рассматривал гаджет, а потом схватил смартфон и выбег из учреждения. Однако его зафиксировали камеры.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент преступления и установили личность нарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 22-летний житель Донбасса.

Новолуние инкриминируют наказание по статье — грабеж. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве мужчина угнал авто, потому что не хватило денег на проезд.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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