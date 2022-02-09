В Киеве мужчина обворовал автомобиль

magictr | 09.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев Киеве муж обворовал автомобильЗа содеянное ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

В полицию поступил вызов от киевлянина о том, что его автомобили «Ауди» разбито переднее правое стекло и отсутствует видеорегистратор. На место происшествия срочно прибыли следователи, опросили потерпевшего и просмотрели записи из камер видеонаблюдения, которые расположены во дворе дома.

Через некоторое время оперативники установили личность правонарушителя и задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления, 40-летний местный житель.

Своими действиями фигурант нанес потерпевшему ущерб на сумму почти две тысячи гривен. В настоящее время вор временно находится в изоляторе. Подозреваемому инкриминируют наказание — кража. За содеянное ему грозит от трех до шести лет тюрьмы. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве потерпевший с другом задержали злоумышленника до приезда поли. Фигурант украл из салона микроавтобуса аккумулятор, компрессор и другие комплектующие детали.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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