В Киеве мужчина на минуту отошел от машины, а вернулся жертвой преступления
Угонщика авто остановили на Лесном массиве. Фото: полиция Киева
На Березняках владелец легковушки Honda на мгновение выскочил в киоск, оставив авто с работающим двигателем, как за руль уселся незнакомец и нажал на газ.
Мужчине не оставалось ничего другого, как позвонить в полицию. На место происшествия, а именно на улицу Ивана Миколайчука прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульных.
Вскоре правоохранители заметили похищенную машину на улице Милютенко. Водитель остановился, вышел из авто и попытался скрыться, но его быстро догнали и задержали.
Угонщиком оказался 32-летний уроженец Волынской области. Он заявил, что хотел просто прокатиться по городу. Теперь любителю прогулок на чужих авто грозит до пяти лет заключения.
Следователи Днепровского управления полиции сообщили похитителю о подозрении по статье «Незаконное завладение транспортным средством». Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Два месяца назад полицейские задержали работника автомойки на улице Радужной, который под хмельком угнал и разбил машину Tesla клиента.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»