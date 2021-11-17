В Киеве мужчина на глазах у свидетелей напал на фармацевта
Мужчина напал на фармацевта
Злоумышленник сначала «по-хорошему» требовал продать лекарства без рецепта, но после отказа напал на фармацевта, вырвал лекарства и сбежал.
В полицию позвонила клиентка аптеки и сообщила, что неизвестный мужчина агрессивно себя ведет и угрожает фармацевту. На место происшествия прибыли правоохранители и задержали нарушителя.
Инцидент произошел около 16:00 часов на улице Багговутовской в Шевченковском районе столицы. Сначала агрессивный покупатель пытался купить лекарство без рецепта. Когда фармацевт в очередной раз ему отказала, перескочил через витрину, толкнул ее и забрал медикаменты.
Посетительница, ставшая случайным свидетелем происшествия, не растерялась и вызвала вовремя полицию. Женщина тщательно описала внешность нарушителя, поэтому благодаря этому оперативники быстро задержали его неподалеку от аптеки.
По словам следователя Шевченковского управления полиции Елены Яремчук, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний крымчанин. Кроме того, что мужчина толкнул сотрудницу аптеки и украл лекарства, он еще разбил витрину и монитор компьютера.
Мужчине инкриминируют наказание по статье — грабеж и хулиганство. За содеянное он может провести от четырех до восьми лет в тюрьме.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»