В Киеве мужчина и женщина продавали наркотики через телеграмм-канал
В Киеве мужчина и женщина продавали наркотики через телеграмм-канал. Фото: пресс-служба Полиции Киева
Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Правоохранители разоблачили молодую семейную пару, которая сбывала наркотики через Telegram-канал. Проведя обыски у супругов по месту их проживания следователи изъяли немало наркотиков и оборудования для майнинга криптовалюты. tanbspzhinka-prodavali-narkotiki-cherez-telegram-kanal-867b1f7.jpg» alt=»В Киеве мужчина и женщина продавали наркотики через телеграмм-канал» />
Оборудование для майнинга криптовалюты
По словам правоохранителей, злоумышленники предлагали ассортимент запрещенных веществ в мессенджере, после чего их продавали клиентам.
«Мы изъяли пять разновидностей каннабиса весом около 550 50 граммов амфетамина, МДМА, кокаин, марки ЛСД, Д-метамфетамин, мефедрон и оборудование для майнинга криптовалюты. Кроме того, изъяли денежные средства в сумме 3000 долларов США, 100 евро и 17 000 гривен, а деятельность телеграмм-канала прекратили»,— комментируют правоохранители.
Напомним, употребление наркотических веществ, может привести к интоксикации, которая вызывает так называемые психозы, как кратковременные, так и длительные. Кроме того, люди, которые начинают употреблять «амфетамин», или «экстази» с слабой сердечно-сосудистой системой рискуют привести к расстройству в работе сердечно-сосудистой системы или к остановке сердца.
На 28-летнего и 23-летнюю злоумышленников открыли уголовное производство по статье — незаконное производство и сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов.
За совершенное Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что киевляне смогут анонимно сообщать о « заложников» и найденные наркотики. Ведь недавно заработал чат-бот патрульной полиции, который будет разоблачать сбыт наркотиков по всей Украине.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»