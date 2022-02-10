В Киеве муж-тиран несколько раз ударил ножом свою жену
В Киеве муж-тиран несколько раз ударил ножом свою жену
За содеянное мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне между супругами возникла ссора из-за ревности. После того, как женщина сообщила, что намерена расстаться с мужчиной, тот схватил нож и дважды ударил им потерпевшую. Согласно выводам врачей, женщина получила два проникающих ранения в гуди и спину. Из квартиры следователи изъяли нож, с следами крови и направили на экспертизу.
Злоумышленника долго искать не пришлось, поэтому меньше чем за два часа оперативники установили его местонахождение. Ранее несудимого 43-летнего киевлянина задержали возле дома друга, у которого он намеревался скрываться. >
За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.
Раньше журналисты «Вечернего» Киева» уже писали о жестокости совершенной по отношению к женщинам со стороны их мужчин. К слову в столице 35-летний мужчина нанес 17 ударов кухонным ножом гражданской жене, после чего расчленил ее тело на фрагменты и спрятал в холодильнике. На такое преступление он решился из-за того, что женщина обнаружила намерение уйти от него.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»