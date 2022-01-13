В Киеве муж, из-за ревности к жене пытался убить товарища
В Киеве мужчина, из-за ревности к жене пытался убить товарища. Фото: Борис Корпусенко
За совершенное фигуранту грозит до 15-ти лет тюрьмы.
В полицию поступил вызов о том, что в квартире на улице Орловской обнаружили мужчину с ножевым ранением. Немедленно на место происшествия прибыли следователи и медики.
По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, на месте совершения преступления правоохранители задержали ранее несудимого 58-летнего мужчину, родом из Львовской области. «Мы выяснили, что во время застолья муж приревновал жену к своему товарищу. После чего между ними возник словесный конфликт. Дальше хозяин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента», — добавляет Игорь Падюк.
Также, в полиции добавили, что потерпевший сейчас находится в больнице и в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подозреваемому инкриминируют наказание по статье — покушение на умышленное убийство. За содеянное мужчине грозит до 15-ти лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»