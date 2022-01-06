В Киеве мошенники украли целый дом
На дом наложили арест. фото: Киевская городская прокуратура
Трехэтажный отселенный дом стоимостью свыше 225 миллионов гривен мошенники присвоили на основании поддельных документов.
Он находится на улице Вячеслава Чорновила в Шевченковском районе. Прокуратура через суд требует отменить государственную регистрацию права собственности на нежилые помещения площадью 2000 квадратных метров.
Правоохранители установили, что пока неизвестные следствию мошенники на основании поддельного решения Ленинского районного суда Севастополь, недвижимого имущества на улице Павловской в Киеве.
Фактически это коммунальное имущество и является домом на улице Вячеслава Чорновила. Мошенники намеренно изменили адрес его расположения в документах, чтобы скрыть преступление и усложнить процесс возвращения недвижимости законному владельцу — киевской общине.
В пределах уголовного производства на дом наложили арест. Также правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления для привлечения их к ответственности.
Ранее следователи Шевченковского управления полиции сообщили о подозрении женщине, укравшей на Чоколовке квартиру умершей соседки. Для этого аферистка подделала документы, из которых следовало, что она вроде бы является племянницей покойной.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»