В Киеве мошенники подделывали документы ОБСЕ для мигрантов
СБУ изъяла фальшивые документы. Фото Службы безопасности
Правоохранители продолжают системные меры по противодействию нелегальной миграции, угрожающей государственной безопасности Украины.
В Киеве прекратили деятельность опасной транснациональной группировки, члены которой подрабатывали удостоверение представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
У преступников было немало клиентов со стран с повышенной террористической угрозой, в частности, со стран Ближнего Востока, которые использовали фальшивые виды дипмиссии для проникновения через любые границы без пограничных и таможенных процедур. По предварительным данным, за «услугами» злоумышленников обращались сотни нелегалов, которые покупали фальшивки по 1,5 тысячи евро.
Служба безопасности Украины провела операцию и прекратила деятельность мошенников. Сначала правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки во время передачи иностранцу фальшивого удостоверения, а затем осуществила обыск и изъяла технику и другие материалы, свидетельствующие о незаконной деятельности. В ней участвовали несколько жителей столицы, а для маскировки они зарегистрировали две общественные организации и создали «ведомственный» сайт, с названиями похожими на официальные обозначения дипломатической миссии. правоохранители оформляют документы для объявления дельцам подозрения о мошенничестве и избрании судом мер пресечения. Также идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
На днях в Киеве погиб молодой сотрудник полиции, история этого преступления вызвала резонанс в городе.
Екатерина НОВОРОЖНЯЯ, «Вечерний Киев»