В Киеве мошенник обманул волонтеров на полмиллиона гривен

magictr | 07.05.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева мошенник обманул волонтер /></p> <p>Сворованное у волонтеров снаряжение. Фото: столичная прокуратура </p> <p>Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве мужчине, который в течение марта-апреля 2022 года под предлогом поставки военного снаряжения для нужд ВСУ завладел имуществом и деньгами волонтеров из Киева. </p> <p>По данным следствия, подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из столицы в Чернигов, хотя на самом деле таких намерений не было. </p> <p>Волонтер, доверяя ему, передал мужу военное снаряжение, а именно 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тысячи евро. Указанную экипировку волонтер приобрел за собственные средства для ВСУ и намеревался передать в Черниговскую военную областную администрацию для дальнейшего распределения по потребностям военнослужащих. </p> <p>С полученной военной экипировкой гражданин исчез и продал его, а деньги присвоил.</p> <p><img class=

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