В Киеве мошенник обманул волонтеров на полмиллиона гривен magictr | 07.05.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Борисполе состоится открытие амбулатории семейной медицины Комментариев нет | Мар 26, 2019 В Белой Церкви состоится конкурс на лучшего экскурсовода Комментариев нет | Апр 26, 2018 В Киеве случилось смертельное ДТП (ФОТО) Комментариев нет | Дек 8, 2017 В Белой Церкви в третий раз отложено проведения конкурса на перевозку пассажиров Комментариев нет | Апр 24, 2018 Об авторе magictr