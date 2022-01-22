В Киеве молодой человек пытался убить себя из-за безответной любви

magictr | 22.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У  молодой человек пытался убить себя из-за безответной любви

Столичный «Ромео» пытался убить себя из-за безответной любви. Фото: Борис Корпусенко.

Таким образом парень пытался доказать своей любимой, что не будет без нее жить, но она вовремя вызвала полицейских.

На днях, около 14 часов, к правоохранителям позвонила девушка и сообщила о том, что ее 18-летний знакомый пытается покончить с собой из-за безответной любви. Парень выслал ей фото с порезом руки и простился.

Заявительница сообщила патрульным, где он проживает и инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу.

В&Киеве молодой человек пытался убить себя из-за безответной любви

Патрульные срочно вызвали скорую медицинскую помощь и, немедленно, бросились его спасать. Инспекторы переместили пострадавшего из ванны на кровать и остановили сильное кровотечение на одном из поврежденных рук. После чего прибыли медики, которые продолжили оказывать помощь и госпитализировали киевлянина в одно из медицинских учреждений.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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