В Киеве молодой человек пытался убить себя из-за безответной любви
Столичный «Ромео» пытался убить себя из-за безответной любви. Фото: Борис Корпусенко.
Таким образом парень пытался доказать своей любимой, что не будет без нее жить, но она вовремя вызвала полицейских.
На днях, около 14 часов, к правоохранителям позвонила девушка и сообщила о том, что ее 18-летний знакомый пытается покончить с собой из-за безответной любви. Парень выслал ей фото с порезом руки и простился.
Заявительница сообщила патрульным, где он проживает и инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу.
Патрульные срочно вызвали скорую медицинскую помощь и, немедленно, бросились его спасать. Инспекторы переместили пострадавшего из ванны на кровать и остановили сильное кровотечение на одном из поврежденных рук. После чего прибыли медики, которые продолжили оказывать помощь и госпитализировали киевлянина в одно из медицинских учреждений.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»