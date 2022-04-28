В Киеве могут появиться улицы Европейская и Полка «Азов»
Улица Пушкинская: из открытых источников
Столичная власть продолжает собирать предложения киевлян по поводу новых названий городских объектов.
Киевляне в рамках дерусификации городских объектов предлагают переименовать улицу Пушкинскую в улицу Европейскую, а также улицу Льва Толстого на улицу Полка «Азов».
Такие инициативы жителей города поддержала депутат Киевского городского совета Олеся Пинзеник которая направила официальные обращения Киевскому мэру Виталию Кличко.
«Сейчас мы с оружием в руках боремся за наше европейское будущее на поле боя против российского агрессора. Сейчас необходимо уменьшить информационное и культурологическое влияние московского нарратива на мировоззрение киевлян. Мы должны создать предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности страны-агрессора в столице и деколонизировать топонимику в Киеве. Для того, чтобы построить новое европейское государство необходимо избавиться от советского прошлого и поддержать общественную инициативу по переименованию улицы Пушкинской на улицу Европейскую»,— отметила Олеся Пинзеник.
Кроме этого под переименованию также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу Полка «Азов». На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему.
Депутат добавила, что необходимо рассмотреть общественности двух улиц в столице и провести рейтинговое электронное голосование.
Читайте также, в столице киевляне уже предлагают переименовать 467 городов. «text-align:justify;»>Полный список объектов, которые планируется переименовать, а также образец оформления обоснования относительно новых названий можно найти по ссылке. Киевляне могут предоставлять свои предложения в 01 мая текущего года.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»