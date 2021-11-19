В Киеве мобильные станции будут бесплатно проверять на сахарный диабет
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Владислав Мороз, Анна Старостенко и Оле Эгберг Миккельсен. Фото: Михаил Криволапов
Украинская столица присоединилась к международной программе «Города одолевают диабет», цель которой остановить стремительное распространение этой опасной болезни в мире.
Украинская столица стала 41 городом-партнером, которое присоединилось к этой инициативе. Программа «Города преодолевают диабет» предусматривает своевременное диагностирование, качественное лечение и профилактику сахарного диабета среди населения.
Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере борьбы с этой болезнью подписали Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккель< /strong>, заместитель главы КГГА Анна Старостенко игенеральный директор компании «Ново Нордиск Украина» Владислав Мороз.
Цифры, озвученные при подписании протокола, впечатляют. Так, около 9% людей в мире болеют диабетом. Половина из них об этом даже не знает. Темп жизни увеличивается, а такие факторы, как стрессы, депрессия, неправильное питание, недосыпания, способствующие развитию диабета 2 типа, становятся почти постоянными спутниками настоящего. Если не принять срочные меры, через 20 лет каждый восьмой человек на планете будет страдать диабетом.
В Украине около 3,5 млн человек живут с диабетом, но только 1,2 млн знают о своем диагнозе и получают нужное лечение. По данным социологического исследования, в Киеве 18% жителей страдают сахарным диабетом или относятся к группе риска. Еще 14% имеют родственников с этим диагнозом. То есть почти 32% киевлян сталкиваются с этой болезнью каждый день.
Кроме того, заболевание стремительно моложе. Если раньше диабет 2 типа считался болезнью пенсионеров, сегодня устойчивое увеличение сахара в крови выявляют у пациентов от 20 до 30 лет и даже у детей.
«Количество больных диабетом увеличивается с каждым годом. Но хорошая новость в том, что есть инструменты борьбы с этим заболеванием, которое имеет очень много рисков для здоровья людей и для государства. Семь лет назад в Дании основали программу «Города одолевают диабет», которая направлена на уменьшение распространения сахарного диабета в городах»,— сказал Оле Эгберг Миккельсен.
Анна Старостенко рассказала, как в Киеве помогают больным диабет
Посол Дании в Украине считает, что именно в международном партнерстве и слаженной работе всех сторон скрывается секрет успеха программы. В свою очередь Анна Старостенко рассказала, как в Киеве помогают больным этим коварным недугом.
«В столице зарегистрировано более 85 тысяч больных сахарным диабетом. Город уже не первый год заботится о них: долгое время мы софинансировали закупку инсулинов для киевлян, обеспечиваем больных тест-полосками для контроля уровня глюкозы в крови, расходными материалами к экспресс-анализаторам для измерения гликированного гемоглобина, инсулиновыми помпами. Также обеспечиваем детей препаратами глюкагона для неотложной терапии гипогликемий», — рассказала заместитель председателя КГГА.
Она также сообщила, что со следующего года в рамках новой городской целевой программы предусматривается проведение для киевлян скрининга с целью ранней диагностики сахарного диабета и для определения уровня холестерина.
«Мы всегда рады инициативам, которые дополняют городские мероприятия путем сотрудничества с международными партнерами, социально ответственным бизнесом и пациентскими организациями. Убеждена, что такая синергия принесет еще больше пользы киевлянам»,— сказала Анна Старостенко
Киев может стать примером для других городов в борьбе с диабетом
В свою очередь Владислав Мороз заметил, если диабет неконтролировать, то в 11 раз повышается риск госпитализации и смертности.
< «В Украине распространенность диабета и осложнений, вызванных этим заболеванием, значительно выше, чем в других европейских странах. Наша задача состоит в том, чтобы решать проблему распространения диабета комплексно: проводить образовательные мероприятия среди населения, обучать людей здоровому образу жизни, предоставлять все возможности для качественной медицинской диагностики и лечения», — сказал генеральный директор компании «Ново Нордиск Украина».
По его словам, именно Киев может стать примером для других украинских городов в внедрении новейших подходов в преодолении диабета и ожирения, уменьшении распространения этой болезни, которая приводит к инвалидности и смерти.
< p>В рамках программы «Города одолевают диабет» в Киеве запланировано несколько ключевых направлений:
- повышение осведомленности жителей о факторах риска диабета и ожирения, о необходимости вести здоровый образ жизни: социальная реклама в транспорте, информационные онлайн-эфиры, тематические мастер-классы;
- популяризация ежегодной регулярной диагностики состояния здоровья и организация регулярной диагностики (скринингов) на неинфекционные болезни: мобильные станции здоровья, где будут бесплатно тестировать на диабет;
- построение сообществ для укрепления здоровья граждан: создание партнерских отношений с пациентскими организациями, сообществами врачей и педагогов;
- интеграция здравоохранения во все политики города для комплексного развития проблем, связанных с распространением диабета и ожирения в Киеве.
В настоящее время на Крещатике перед мэрией проходит выставка «Диабет—неприговор». Ее организаторы с помощью фотоискусства пытаются привлечь внимание общества к распространению болезни.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»