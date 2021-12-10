В Киеве медики вытащили из пищевода ребенка 19-сантиметровую зубную щетку
Медики вытащили из пищевода ребенка 19-сантиметровую зубную щетку. Фото: НДСЛ Охматдет
Это уже третий случай за этот год
Недавно в столичную больницу Охмадит попала девочка, которая проглотила 19-сантиметровую зубную щетку. К счастью, медикам удалось достать посторонний предмет с девочки эндоскопически под общим наркозом.
«К сожалению, это уже третий случай, когда из-за желания сохранить фигуру и не поправиться, девушки в возрасте от 15 до 17 лет в итоге стали пациентами отделения диагностики»,— отметила заведующая отделением диагностики Дария Вороняк.
Медик объясняет, что каждая из девушек, которая проглотила зубную щетку, таким образом, пыталась вызвать рвота после еды. Собственно, это свидетельствует о психосоматическом заболевании — булимии (нарушение пищевого поведения, связанное с потерей контроля над потреблением пищи и желанием похудеть). Также врачи акцентируют, что врачи акцентируют внимание, что достать предметы такой длины невероятно сложно. Ведь сначала нужно схватить их специальным эндоскопическим приспособлением с петлей на конце.
«Надо учитывать, что гладкая пластмассовая щетка, постоянно соскальзывает. Схватив, ее следует развернуть таким образом, чтобы она снова вошла в пищевод. Однако и здесь существует высокая степень опасности повреждения стенок органа»,— добавляет Вороняк.
Медики призывают родителей в любом случае не пытаться доставать проглоченные детьми предметы самостоятельно . Стоит сразу обращаться за медицинской помощью.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»