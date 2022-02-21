В Киеве любителей скорости будут «фотографировать» еще 10 камер: адреса
Всего в столице установлены 30 приборов фиксации нарушений ПДД. Фото из открытых источников
С понедельника, 21 февраля, на дорогах Киева дополнительно заработают 10 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации превышения скорости.
Еще 14 камер появятся в Сумах, Виннице, Мукаче Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В общем, как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, с сегодняшнего дня будут автоматически фиксировать правонарушения 270 приборов, которые расположены в 25 городах и 16 областях. В КИЕВе :
- улица Братиславская, 9-Г, направление направления прибора ул. Крайняя;
- проспект Голосеевский, 96, направление направления прибора ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление направления прибора ул. Полковника Потехина;
- ул. Теодора Драйзера, 4, направление направления прибора ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление направления прибора просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1, направление направления прибора ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление направления прибора ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление направления прибора ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление направления прибора ул. Коноплянская.
В целом в Киеве работают 30 систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С картой размещения камер в столице и других регионах Украины можно ознакомиться по ссылке.
Между тем по дорогам Киева продолжают курсировать полицейские автомобили-«фантомы», которые скрыто фиксируют нарушение скоростного режима водителями.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»