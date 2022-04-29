В Киеве ликвидируют последствия ракетных обстрелов в Шевченковском районе
Разбирание завалов. Фото: КАРС
На разборке завалов жилого дома работают столичные спасатели.
Сегодня около 9:30 столичные спасатели продолжили работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, которое произошло вчера в Шевченковском районе столицы.
Спасатели «Киевской службы спасения» помогают пожарным в аварийно-спасательных мероприятиях по разборке конструкций здания. Привлекли 6 спасателей КАРС «Киевская служба спасения» и 1 единица техники.
Напомним, вечером 28 апреля Киев подвергся ракетным обстрелам. В 20:13 в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС в Киеве поступил вызов о пожаре в многоэтажном жилом доме. Подразделения пожарно-спасательной службы и «Киевской службы спасения» оперативно выехали на место происшествия. 2 этажей. О 21:25 год пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м.
По предварительным данным, спасены 5 человек, 10 человек пострадали и, к сожалению, 1 лицо погибло — журналистка из Радио Свобода Вера Гирич. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»