В Киеве коммунальные помещения будут передавать для нужд теробороны без аукционов
Киевский городской совет. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 23 февраля, Киевсовет на внеочередной сессии принял стратегическое решение.
Помещения коммунальной формы собственности в случае необходимости будут переданы в аренду Департамента безопасности КГГА. Это — без проведения аукциона, для размещения на территории города Киева Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Такое решение сегодня, 23 февраля, городские депутаты приняли на внеочередном пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва.
Решения приняли в соответствии с законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О столице Украины — городе-герое Киеве», «Об аренде государственного и коммунального имущества» и Порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества.
«Чрезвычайные ситуации требуют безотлагательного решения, поэтому депутатский корпус по особой процедуре будет рассматривать проекты решений по безопасности населения и обороноспособности столицы. Городские власти укрепляют территориальную оборону, поскольку необходимо установить дополнительные социальные гарантии в случае военного вторжения»,— отметил заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Приобретение учебно-материальной базы, оборудования, товаров и услуг, которые необходимы для функционирования на территории города Сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины по необходимости может осуществлять Департамент муниципальной безопасности КГГА за счет средств из бюджета города Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко сегодня призвал депутатов Киевсовета забыть о «политических цветах» и консолидироваться. Поэтому сегодня на сессии Киевсовет объединился в единую фракцию — фракцию Украины.
Мэр в очередной раз призвал депутатов вступать в ряды терробороны города Киева.
Многие депутаты Киевсовета уже вступили в терробороны Киева. Брат главы столицы и украинский боксер Владимир Кличко также присоединился к бригаде территориальной обороны столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»