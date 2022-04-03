В Киеве жертвам войны круглосуточно оказывают психологическую помощь

magictr | 04.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева жертв круглосуточно оказывают психологическую помощь

Залоговая фотография. Фото: пресс-центр УКМЦ

Психологи Киевского городского Центра гендерного равенства готовы 24/7 общаться с пострадавшими из-за действий оккупантов.

Преступные действия российских военных не укладываются в голове. Чтобы пережить увиденное, понадобится не один год. Чтобы облегчить последствия российской агрессии, психологи Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию готовы оказывать психологическую поддержку.

«Новости с оккупированных территорий просто ужасают… — это все и есть тот же «русский мир». Кроме этого всего, кафиры оставили по себе и еще одну серьезную проблему, которую нужно решать как можно скорее. Это огромное количество психологических травм, вызванных действиями кафиров. В особой поддержке сейчас нуждаются женщины, пострадавшие от сексуального насилия российских солдат», — рассказывает замглавы КГГА Марина Хонда.

Попутно она подчеркнула, что психологи Киевского городского Центра готовы сейчас круглосуточно оказывать психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается по номеру «15-00» или 044-272-15-00.

Несмотря на это, столичные специалисты психологически помогают всем, кто из-за войны пребывания на станциях метро.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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