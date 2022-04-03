В Киеве жертвам войны круглосуточно оказывают психологическую помощь
Залоговая фотография. Фото: пресс-центр УКМЦ
Психологи Киевского городского Центра гендерного равенства готовы 24/7 общаться с пострадавшими из-за действий оккупантов.
Преступные действия российских военных не укладываются в голове. Чтобы пережить увиденное, понадобится не один год. Чтобы облегчить последствия российской агрессии, психологи Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию готовы оказывать психологическую поддержку.
«Новости с оккупированных территорий просто ужасают… — это все и есть тот же «русский мир». Кроме этого всего, кафиры оставили по себе и еще одну серьезную проблему, которую нужно решать как можно скорее. Это огромное количество психологических травм, вызванных действиями кафиров. В особой поддержке сейчас нуждаются женщины, пострадавшие от сексуального насилия российских солдат», — рассказывает замглавы КГГА Марина Хонда.
Попутно она подчеркнула, что психологи Киевского городского Центра готовы сейчас круглосуточно оказывать психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается по номеру «15-00» или 044-272-15-00.
Несмотря на это, столичные специалисты психологически помогают всем, кто из-за войны пребывания на станциях метро.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»