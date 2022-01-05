В Киеве женщина задержала разбойника из Полтавы
Мужчине грозит до 15 лет заключения. Фото из открытых источников
На Нивках очевидца разбойного нападения обезвредила преступника и держала его до приезда полицейских.
Событие произошло на улице Даниила Щербаковского, что в Шевченковском районе. В полицию позвонила женщина и рассказала о том, что неизвестный избил и ограбил мужчину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного подразделения.
Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, свидетелем нападения стала женщина, которая применила к нападающему слезоточивый газ и держала его до приезда правоохранителей.
Следователи выяснили, что мужчины сначала вместе пили водку, а затем поссорились. 25-летний парень избил старшего по возрасту товарища по рюмке до потери сознания. Затем забрал у бессознательного 50-летнего мужчины мобильный телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался сбежать. Впрочем, попался на глаза мужественной женщине. alt=»В&Nbsp;Киеве женщина задержала разбойника из Полтавы» />
Женщина применила к нападающему слезоточивый газ
Разбойника задержали и доставили в отдел полиции, а избитого мужчину госпитализировали в Нападающим оказался ранее судимый за кражу полтавчанин. Следователи подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения — содержания под стражей. За разбойный нападение, сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений, мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Такой же срок лишения свободы или пожизненное заключение грозит гитарой мать и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже. Сейчас молодой человек находится в больнице.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»