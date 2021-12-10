В Киеве женщина украла квартиру умершей соседки
Мошенники грозит до 12 лет заключения. Фото из открытых источников
Киевлянка обманом завладела квартирой на Чоколовке стоимостью 750 тысяч гривен.
Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине в мошенничестве в особо крупных документах. Ей грозит от пяти до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По иронии судьбы, у женщины, укравшей чужое жилье, могут отобрать ее собственную недвижимость.
Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, мошенница положила глаз на квартиру своей 84-летней соседки в доме Соломенском районе. Одинокая женщина умерла, а родственников, которые могли бы претендовать на наследство, у нее не было. Поэтому аферистка организовала, в частности, подделку своего свидетельства о рождении, а также свидетельства о смерти матери умершей соседки. Из этих документов следовало, что мошенница является племянницей покойной владелицы квартиры. Эти поддельные бумаги она подала частному нотариусу, который завел наследственное дело. Впоследствии он выдал женщине свидетельство о праве на наследство. Однако аферистку разоблачили, а на квартиру наложили арест.
Впрочем, на что только люди не идут ради чужой столичной недвижимости. Так, группа аферистов во главе с адвокатом более полугода держала в украденной квартире мумифицированное тело 89-летнего владельца жилья.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»