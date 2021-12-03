В Киеве женщина соблазнила мужчину красотой, после чего убила и ограбила
За содеянное женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: сеть Интернет
За содеянное женщине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В столичную полицию от 45-летнего киевлянина поступил вызов о том, что в квартире на улице Олексы Тихого он обнаружил мертвым брата. По указанному адресу срочно прибыли следователи и судебно-медицинский эксперт.
По словам начальника криминальной полиции Игоря Леуса, во время осмотра помещения оказалось, что исчезли мобильный телефон, куртка, банковские карточки и деньги умершего.
Как впоследствии выяснили правоохранители погибший познакомился на улице с женщиной. Через некоторое время любезного разговора, она предложила мужчине выпить и продолжить знакомство в более теплой и уютной атмосфере, например у него дома. Мужчина недолго думая согласился.
Правоохранители установили личность злоумышленницы и задержали. Ею оказалась 39-летняя киевлянка. Фигурантка подлила в напиток потерпевшего медицинский препарат, от которого мужчина потерял сознание и умер. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, злоумышленница забрала все, что было ценным в его жилище. /p>
За совершенное женщина рискует провести до пятнадцати лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Виктория ГРЕБЕНЬ, « Вечерний Киев»