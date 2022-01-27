В Киеве женщина пыталась убить себя и ребенка
В Киеве женщина с сыном пыталась прыгнуть с 12 этажа
Ребенка передали врачам, его жизни ничего не угрожает.
Вчера, 26 января, к правоохранителям обратилась гражданка и сообщила, что ее дочь с малолетним внуком закрылась в квартире и угрожает совершить самоубийство вместе с ребенком. Оперативники вместе с профильными службами срочно прибыли по указанному адресу.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александра Савчука, правоохранители немедленно схватили женщину мальчика.
«С момента вызова, я разговаривал с женщиной по телефону, отвлекал ее разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь»,— комментирует Савчук.
Когда полицейские получили информацию, о том, что работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу сломали дверь и немедленно вошли в дом. Увидев женщину на балконе — мгновенно затащили ее внутрь, а трехлетнего мальчика успокоили, поскольку ребенок был напуган действиями матери. В настоящее время жизни Максимка ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке.
32-летнюю горе-мать, родом из Кропивницкого задержали. Женщине инкриминируют наказание по статье — покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Также, в рамках следствия она пройдет ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления.
За совершенное ей грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы .
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»