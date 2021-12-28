В Киеве женщина чуть не зарезала сожителя
В Киеве женщина чуть не зарезала сожителя. Фото: Борис Корпусенко
За совершенное фигурантка может провести восемь лет за решеткой.
В полицию поступил вызов от врачей о том, что из частного дома на улице Академика Тутковского госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли следователи и выяснили, что мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей и товарищем.
Однако во время застолья между потерпевшим и женщиной возникла ссора, во время которой нарушительница схватила нож и несколько раз ударила им мужчину. 45-летнего жителя Киевщины немедленно госпитализировали.
Фигурантку задержали, ею оказалась 35-летняя жительница Киевской области, ранее попадавшая в поле зрения полицейских за совершение административных правонарушений.
За совершенное ей грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о матери шестерых детей, которая воткнула нож у своего мужа
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»