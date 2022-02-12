В Киеве избрали представителя Украины на Евровидение
Алина Паш. Фото из открытых источников
Алина Паш будет представлять Украину на главном музыкальном конкурсе Европы— «Евровидении-2022», которое пройдет в итальянском городе Турин.
Сегодня, 12 февраля, в Центре культуры и искусства НАУ, финал Национального отбора на Евровидение-2022.
Отбор длился более четырех часов и в конце концов Украина выбрала своего участника. И это Алина Паш.
Девушка исполнила лирическую композицию с фольклорными мотивами, в которой объединились украинский и английский языки. Название песни — «Тени забытых предков» — дублирует название одноименной повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского. Отметим, что на этапе нацотбора Алина Паш попала в скандал. Оказалось, что после 2014 года она выступала в Крыму, а также ездила в Москву. Но организаторы нацотбора заверили, что у них нет прямых доказательств этих выступлений.
За первое место соревновались также: Kalush Orchestra, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy и Barleben.
Хозяином нынешнего «Евровидения-2022» является город Турин в Италии. Именно там 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, а 14 мая — финал песенного конкурса. Отметим, что хозяином нынешнего Евровидения-2022 является город Турин в Италии. Именно там 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, а 14 мая — финал песенного конкурса.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»