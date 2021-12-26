В Киеве из-за резкого похолодания будет скользко на дорогах и тротуарах
Специальная техника уже на улицах. Фото: КГГА
Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории реагентами. Городские власти призывают водителей отказаться от поездок автомобилями.
Уже сегодня вечером, 25 декабря, в столице прогнозируют резкое похолодание и гололедицу. По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза.
Для очистки и обработки улиц в целом подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации» дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных ЖЭДов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах. /p>
Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территории в Контактный центр города Киева 15-51.
Городские власти подчеркивают, что не только муниципальные службы, а ее собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций.
Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае неисполнения — штраф, который может достигать для физических лиц — 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — 850-1700 грн. В связи с заморозками в городе открыли 44 согреться теплым чаем и перекусить. В каждом районе их открыли несколько, но больше всего таких пунктов работает в Печерском районе — 15 учреждений.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»