В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото

magictr | 02.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото

Машины застряли передними колесами в яме

На Караваевых дачах в нем провалились два автомобиля, припаркованные во дворе дома на улице Нежинской, 18.

< Легковики из ловушки извлекли спасатели Киевской службы спасения (КАРС), оперативно прибывшие на место происшествия. Из-за прорыва магистрали две машины передними колесами провалились и застряли в яме.

В Киеве из-за прорыва трубы машины &laquo ;ушли под землю»: фото

Спасатели задействовали пневмоподушки

В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото

На месте происшествия работали 5 спасателей КАРС

Спасатели с помощью пневмоподушек и троса отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги. Последствия разрыва трубы ликвидируют соответствующие службы. .jpg» alt=»В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото» />

Авто эвакуировали на безопасный участок дороги

В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото

Машины вытаскивали из ловушки два часа

Днем раньше, 1 февраля, спасатели КАРС помогли полиции открыть двери в квартире, где буянил жилец, вероятно, под действием наркотиков. Мужчина разгромил молотком мебель, разбил стекла и угрожал правоохранителям. А по дороге к карете «скорой» пытался скрыться.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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