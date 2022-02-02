В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото
Машины застряли передними колесами в яме
На Караваевых дачах в нем провалились два автомобиля, припаркованные во дворе дома на улице Нежинской, 18.
< Легковики из ловушки извлекли спасатели Киевской службы спасения (КАРС), оперативно прибывшие на место происшествия. Из-за прорыва магистрали две машины передними колесами провалились и застряли в яме.
Спасатели задействовали пневмоподушки
На месте происшествия работали 5 спасателей КАРС
Спасатели с помощью пневмоподушек и троса отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги. Последствия разрыва трубы ликвидируют соответствующие службы. .jpg» alt=»В Киеве из-за прорыва трубы машины «ушли под землю»: фото» />
Авто эвакуировали на безопасный участок дороги
Машины вытаскивали из ловушки два часа
Днем раньше, 1 февраля, спасатели КАРС помогли полиции открыть двери в квартире, где буянил жилец, вероятно, под действием наркотиков. Мужчина разгромил молотком мебель, разбил стекла и угрожал правоохранителям. А по дороге к карете «скорой» пытался скрыться.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»