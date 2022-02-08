В Киеве из-за прорыва трубы машина «ушла под асфальт»: фото
Спасатели задействовали пневмоподушки. Фото: КАРС
В нем провалился автомобиль Chevrolet, припаркованный во дворе дома на улице Миропольской, 25, в Днепровском районе.
Легкову из ловушки извлекли спасатели Киевской службы спасения (КАРС), которые оперативно прибыли на место происшествия. Из-за вероятного прорыва магистрали автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине. trubi-mashina-pishla-pid-asfalt-foto-b3e6bf5.jpg» alt=»В Киеве из-за прорыва трубы машина «пошла под асфальт»: фото» />
Машину два часа вытаскивали из ловушки
Машина двумя колесами застряла в яме.
Спасатели с помощью пневмоподушек подняли машину и отбуксировали на безопасный участок дороги. С порывом трубы разбираются соответствующие службы. -foto-f544502.jpg» alt=»В Киеве из-за прорыва трубы машина «ушла под асфальт»: фото» />
На месте происшествия работали пять спасателей
Авто отбуксировали на безопасный участок дороги
Похожая ситуация произошла на прошлой неделе на Караваевых дачах. Там из-за прорыва трубы в него провалились два автомобиля.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»