В Киеве из-за прогнозируемых морозов откроют 44 пункта обогрева: адреса

magictr | 18.12.2021 | Новости | Комментариев нет

&& из-за прогнозируемых морозов откроют 44 пункта обогрева: адреса

Замерзшим предложат горячий чай. Фото из открытых источников

С понедельника, 20 декабря, из-за значительного похолодания в столице начнут работу 44 пункта обогрева.

Они будут работать в каждом районе столицы на время усложнения погодных условий. Соответствующее решение приняла на своем заседании Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

По прогнозу Укргидрометцентра, арктический воздух принесет на следующей неделе в Киевские заморозки и Так, 20 декабря днем ​​ожидается до 2 градусов мороза, а ночью на 21 температура воздуха снизится до -12, днем ​​- до -7.

Пункты обогрева откроются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни, выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь. Несколько пунктов имеют теплую одежду и обувь, которую при необходимости можно взять.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе КГГА, с 20 декабря на период усложнения погодных условий обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Они приступят к работе в Дарницком районе — возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный», Соломенском районе — возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».

Стационарные пункты обогрева в Киеве откроются по адресам:

В Киеве по прогнозируемым морозам откроют 44 пункта обогрева: адреса

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В Киеве через прогнозируемые морозы откроют 44 пункта обогрева: адреса

В Киеве из-за прогнозируемых морозов откроют 44 пункта обогрева: адреса

У&nbsp откроют 44 пункта обогрева: адреса

В Киеве через прогнозируемые морозы откроют 44 пункта обогрева: адреса

В Киеве из-за прогнозируемых морозов откроют 44 пункты оборотовУ&nbsp морозы откроют 44 пункта обогрева: адреса

Александр ГА ЛУХ, «Вечерний Киев»

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