В Киеве из-за прогнозируемых морозов откроют 44 пункта обогрева: адреса
Замерзшим предложат горячий чай. Фото из открытых источников
С понедельника, 20 декабря, из-за значительного похолодания в столице начнут работу 44 пункта обогрева.
Они будут работать в каждом районе столицы на время усложнения погодных условий. Соответствующее решение приняла на своем заседании Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
По прогнозу Укргидрометцентра, арктический воздух принесет на следующей неделе в Киевские заморозки и Так, 20 декабря днем ожидается до 2 градусов мороза, а ночью на 21 температура воздуха снизится до -12, днем - до -7.
Пункты обогрева откроются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни, выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь. Несколько пунктов имеют теплую одежду и обувь, которую при необходимости можно взять.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе КГГА, с 20 декабря на период усложнения погодных условий обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Они приступят к работе в Дарницком районе — возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный», Соломенском районе — возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».
Стационарные пункты обогрева в Киеве откроются по адресам:
Александр ГА ЛУХ, «Вечерний Киев»