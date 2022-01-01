В Киеве из-за пожара на кухне эвакуировали жителей дома
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
В столице в канун Нового года участились пожары.
Вчера, 30 декабря огонь унес жизни мужчины на Татарке, а ночью на 31 декабря загорелась квартира в девятиэтажке на улице Армянской, 11, что в Дарницком районе.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:20. По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что огонь возник на кухне. Во время ликвидации пожара пожарные вывели из дома семь жителей. 02:13 огонь полностью потушили.
Впрочем, пламя успело повредить личные вещи, технику, закоптить двери и потолок. На месте происшествия работали 15 спасателей. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Причина возникновения пожара в настоящее время выясняется.
А в четверг, 30 декабря, на улице Трудовой, 7-А, что в Шевченковском районе, спасатели во время тушения огня нашли мертвого мужчину.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»