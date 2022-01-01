В Киеве из-за пожара на кухне эвакуировали жителей дома

magictr | 01.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеве из-за пожара жильцов дома

На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В столице в канун Нового года участились пожары.

Вчера, 30 декабря огонь унес жизни мужчины на Татарке, а ночью на 31 декабря загорелась квартира в девятиэтажке на улице Армянской, 11, что в Дарницком районе.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:20. По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что огонь возник на кухне. Во время ликвидации пожара пожарные вывели из дома семь жителей. 02:13 огонь полностью потушили.

Впрочем, пламя успело повредить личные вещи, технику, закоптить двери и потолок. На месте происшествия работали 15 спасателей. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Причина возникновения пожара в настоящее время выясняется.

А в четверг, 30 декабря, на улице Трудовой, 7-А, что в Шевченковском районе, спасатели во время тушения огня нашли мертвого мужчину.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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