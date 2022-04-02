В Киеве из-за обстрелов врага повреждены 154 дома, десятки школ и детсадов
Разрушение на улице Кирилловской. Фото Олега Шульги
В Киеве оценивают ущерб от российской агрессии и обстрелов города. КГГА организовала группу экспертов-строителей, которые дадут выводы, как ремонтировать здания.
С начала полномасштабного наступления россиян в столице повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 4 Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он сообщил, что в столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым. домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.
«Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений. С начала полномасштабного наступления россиян в столице повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы»,— отметил Николай Поворозник.
Первый заместитель председателя КГГА отметил, что если живет в условиях военного времени. Он призвал киевлян не выходить из дома без необходимости, соблюдать правила комендантского часа и за сигналы воздушной тревоги сразу спускаться в укрытие.
«Помогайте тем, кто рядом! Вместе победим!» — подчеркнул Николай Поворозник.
Взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорванные боеприпасы. Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из ДСНС изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.