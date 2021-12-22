В Киеве из-за непогоды временно ограничили въезд фур
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Фото: Борис Корпусенко
Большегабаритный транспорт не будут пускать в столицу вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром. Такое ограничение вводится, чтобы минимизировать на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. Об изменении ситуации обещают сообщить отдельно. Водителей крупногабаритного транспорта просят учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты. Также городские власти обращаются к киевлянам и гостям столицы с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и возможности предоставлять предпочтение общественно машины на обочинах дорог и в запрещенных местах. Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 21 декабря, в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. В выходные в столице уже ожидается плюсовая температура.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»